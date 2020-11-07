شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى مشترك لوزيرى خارجية مصر وفرنسا فى قصر التحرير غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، صباح غداً الأحد، جان إيف لودريان، وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي، وذلك لعقد جلسة مباحثات بقصر التحرير، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك.

كان وزيرالخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قال إن نجاح الانتخابات الرئاسية المرتقبة في النيجر سيكون مرجعا لأفريقيا.

وأوردت وكالة الأنباء النيجرية أن المسؤول الفرنسي اكد في تصريح له أمس على هامش زيارة للنيجر تباحث خلالها مع الرئيس النيجري محمدو إسوفو، على ضرورة مزيد دفع التعاون بين القوات الفرنسية بنيامي والقوات النيجيرية من اجل طرد الإرهابيين من المنطقة ، فيما شدد وزير الخارجية النيجري كالا انكوراو على ان هذا التعاون بلغ مستوى غير مسبوق.

يذكر أن النيجر تستعد لتنظيم انتخابات رئاسية في 27 ديسمبر القادم، والتي أعلن الرئيس الحالي محمدو إسوفو، عدم مشاركته فيها احتراما للدستور الذي يمنحه ولايتين رئاسيتين فقط.