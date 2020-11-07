شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، صباح اليوم السبت، بصوته فى انتخابات مجلس النواب لعام 2020 بمدرسة الليسيه بمصر الجديدة.

وصرح وزير الطيران عقب الإدلاء بصوته على أهمية المشاركة السياسية الفعالة فى انتخابات مجلس النواب 2020، حيث إنه واجب وطنى لجميع فئات الشعب المصرى العظيم، ويعد نموذجاً حضارياً للديمقراطية، لجميع المصريين فى ممارسة حقهم الدستورى لاختيار المرشحين الذين يمثلونهم داخل البرلمان، وذلك لاستكمال مسيرة بناء الدولة المصرية الجديدة.

كما دعا منار جموع المواطنين للمشاركة والحرص على الإدلاء بصوتهم، من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة المصرية، تحت مظلة قيادة سياسية رشيدة.