شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يشدد على إنتاج خبز مطابق للأوزان المقررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت المخبز الآلى التابع لشركة مطاحن مصر العليا بمحافظة الأقصر وتبلغ مساحته 400م2 وطاقته الإنتاجية 1,2 طن / يوم بما يعادل 17400 رغيف / يوم، مؤكدا على ضرورة اتباع التعليمات الخاصة بوزن وجودة الرغيف مع تطبيق الإجراءات الاحترازية على العاملين بالمخبز.

جاء ذلك خلال جولة الوزير لليوم الثانى بمحافظة الأقصر لمتابعة المشروعات التموينية ومراكز خدمة المواطنين بالمحافظة، وذلك برفقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وأحمد مهدى مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع، واللواء دكتور محمد عاطف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التمويـن بالأقصر.

كما تفقد مركز خدمة المواطنين بمنطقة شرق السكة الحديد بالقرب من المخبز الألى والذى يعتبر أحد المراكز الأربعة عشر المطورة على مستوى محافظة الأقصر ضمن خطة تطوير منظومة الخدمات التموينية المقدمة ويقدم المركز خدماته لمواطنى وسط مدينة الأقصر من خلال عدد 4 شبابيك على مساحة 65 مترا وبتكلفة مليون جنيه، حيث يمكن للمواطنين من خلاله استخراج بطاقات تموينية جديده للفئات المستحقة – فصل اجتماعى - بدل تالف وفاقد – نقل بطاقة تموينية ويتوازى مع اجراءات الدولة للتحول الرقمى كما تفقد فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة ومخزن السلع والذى يعتبـر احد الفروع الميكنة لعرض وبيع جميع السلع الغذائية والمنظفات واللحـوم المجمـدة والطازجـة والدواجن المجمدة وملحق به فرع لتسليم المقررات التموينية ونقاط الخبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية ويبلغ مساحته 120م2.



واشاد الوزير بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة داخل الفرع وطريقة عرضها والمظهر المشرف للعاملين مطالبًا قيادات الشركة بتعميم نموذج عرض السلع والخدمات بكافة الفروع على مستوى الجمهورية.