شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد لجان الانتخابات بالأسمرات وطرة والمعادى ومصر القديمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولته بعدد من اللجان الانتخابية بالمنطقة الجنوبية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية حيث زار لجان مدينة الاسمرات ولجنة مدرسة أسماء الثانوية بطرة ولجنة مدرسة طرة الجديدة الابتدائية المشتركة ولجنة مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين بكورنيش المعادي ولجنة مدرسة عين الصيرة بمصر القديمة .

وأشاد المحافظ بإقبال سكان مدينة الاسمرات على الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات وإدراكهم لدورهم في مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استعداد تام لمواجهة أي طارئ خلال يومى الانتخابات وتقديم الدعم اللوجيستي الفوري لكافة متطلبات العملية الانتخابية .

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب فى مدرسة المعهد الأزهرى الدينى بمصر الجديدة، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية التى أقامتها المحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية المقرات الانتخابية تتابع عملية استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى 7797709 ناخب موزعين علي 19 لجنة عامة بها 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركز انتخابي مشيرًا إلى اكتمال فتح جميع اللجان على مستوى العاصمة دون أى معوقات .