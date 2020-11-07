شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل لجنة انتخابية في قها بسبب قطع التيار الكهربائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعطلت لجنة انتخابية بقرية نامول التابعة لمدينة قها بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مقر اللجنة مما أدى إلى انتظار الناخبين أمام محيط اللجنة لحين توصيل التيار الكهربائي مرة أخرى من قبل الأجهزة المحلية لاستكمال إجراءات التصويت داخل صناديق الاقتراع لنجاح العملية الإنتخابية

فيما تعمل الأجهزة المحلية بمدينة قها على توصيل التيار الكهربائي للسيطرة على الظلام بمحيط لجنة الانتخابات وانصراف الناخبين

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية يبلغ اكثر من 3 مليون ناخبا، سيدلون بأصواتهم في 478 مركزا انتخابيا يضم 1047 لجنة فرعية، بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 11 مركز ومدينة وحي

و وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بضرورة تجهيز المقار الانتخابية لتكون على مستوى عال من النظافة لاستقبال أعضاء اللجان، حيث تأكد من مدى جاهزية المقرات الانتخابية من الناحية الأمنية وكذلك توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، وأكد على العمل على تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، وكذلك السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم