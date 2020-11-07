شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوتريكة» يقدم الشكر لـ«ميسي» بعد قيادة برشلونة للفوز على بيتيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم محمد أبوتريكة، محلل قنوات بي إن سبورتس، الشكر لليونيل ميسي على ما قدمه مع فريقه برشلونة في مباراته اليوم أمام ريال بيتيس، التي انتهت فوز برشلونة 5 مقابل هدفين، وقال إن ميسي شارك في الدقيقة 46 وسجل هدفين.

وأكد أبوتريكة، خلال الاستوديو التحليلي للمباراة إن اليوم كان عظيمًا بتألق ميسي وفوز برشلونة.

وانتقد أبوتريكة قرار رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، بوضع ميسي على دكة البدلاء في الشوط الأول، وقال إن ما يفعله كومان مع ميسي «عيب» وأنه لا يجوز لاعب مثله أن يجلس على الدكة

وتابع عندما ترغب في جلوس ميسي على دكة البدلاء، فيجب أن تأخذ رأيه أولا خاصة أن الفريق كان في حاجة إلى هذا الفوز.