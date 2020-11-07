شكرا لقرائتكم خبر عن «أزهر الاسكندرية»: تكليف شيوخ المعاهد بتشكيل فرق عمل لمتابعة الأسطح والأفنية بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أن غدًا الأحد عطلة بجميع المعاهد الأزهرية بالإسكندرية، ما عدا ديوان المنطقة والإدارات التعليمية الأزهرية.
وقال أن تعطيل الدراسة، جاءا بناءا على قرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نظرًا لاستمرار صعوبة الجو غدًا وتوقع سقوط أمطار غزيرة.
ووجه شيوخ المعاهد، بتكوين فريق بكل معهد لمتابعة الأسطح والأفنية، والتأكد من عدم تجمع المياه بها«.
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