شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف حملات النظافة والتعقيم داخل اللجان الإنتخابية خلال فترة الراحة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كثف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمحافظة الشرقية، من أعمال النظافة والتطهير والتعقيم داخل اللجان الانتخابية والمناطق المحيطة بها ، وغرف العمليات المركزية والفرعية و مراجعه الإنارة بالمداخل والطرق المؤدية إليها بعد توقف عملية التصويت بجميع اللجان على مستوى الجمهورية لمدة ساعة للراحة، والتي بدأت من الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة الرابعة مساءً و استئناف سير العملية الانتخابية وفتح اللجان امام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى إنتخابات مجلس النواب .
أعطى المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ، بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري المدارس، لمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر إنتخابي من حيث تجهيز أماكن لإنتظار الناخبين من كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير علي الناخبين وأعضاء اللجان، وإزالة العبارات المسيئة والدعاية الإنتخابية من على جدران المقرات الإنتخابية، ومنع أي وسيلة من وسائل الدعاية داخل أو خارج اللجان.
وأكد المحافظ على استمرار توافد الناخبين بكثافة على اللجان الانتخابية منذ فتح اللجان فى التاسعه صباحاً وسط إجراءات أمنية ، للإدلاء بأصواتهم في إنتخابات مجلس النواب، موضحاً أنه تم عمل كردون أمني أمام اللجان وتواجد أفراد من الجهاز التنفيذى والأمن لفحص هوية المترددين على اللجان ،كما تم وضع بوابات إلكترونية بمدخل اللجان مؤكداً أن المشاركة فى عملية التصويت واجب قومي على كل مواطن.
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