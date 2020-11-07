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شكرا لقرائتكم خبر عن مطران بورسعيد يدلي بصوته بمدرسة «أم المؤمنين» ويناشد المواطنين للنزول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدلى الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها، مساء اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب ببورسعيد، في لجنة مدرسة ام المؤمنين.
واكد الانبا تادرس مطران محافظة بورسعيد، ان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمحافظة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وتدعو الله ان يولى من يصلح ومن يخدم الوطن والمواطنين.
وناشد الأنبا تادرس مطران بورسعيد المواطنون بضرورة النزول والمشاركة في الانتخابات بشكل إيجابي، مؤكدا بأن ذلك واجب وطني على كل مصري محبا لوطنه.
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