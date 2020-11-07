شكرا لقرائتكم خبر عن كبار السن والسيدات يتصدرون المشهد الانتخابي في اليوم الأول للاقتراع بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تصدر كبار السن المشهد منذ الساعات الأولي لانتخابات السويس في لجان كل من حي الاربعين والسويس. وقامت عناصر تأمين اللجان من قوات الشرطة بمساعدة كبار السن وذوي الهمم في لافته إنسانية وتوصيلهم بمقاعد متحركة إلى لأنهم الانتخابية للادلاء بأصواتهم. في السياق نفسه تصدر العنصر النسائي المشهد الانتخابي في لجان حي فيصل التي شهدت إقبالا من السيدات على لجان مدرسة شادية سلامة وغيرها من لجان المقرات الانتخابية بالحي. الشرطة في لافته إنسانية تقل كبار السن للجان الانتخابية بالسويس لجان السويس تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 الوضع في مصر

اصابات 108,530

تعافي 100,006

وفيات 6,329

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