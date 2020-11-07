«الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الأحد حتى الأربعاء المقبل ( تعرف عليها )

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم السبت خريطة تتضمن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غداً الأحد حتى الأربعاء القادم 11 نوفمبر وهي كالآتي : يوم الأحد 08 نوفمبر 2020 : القاهرة الكبرى : أمطار خفيفة على بعض المناطق. الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة - الدقهلية– الغربية – المنوفية - الشرقية....). السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من (الاسكندرية – سيدى عبد الرحمن­– الضبعة – مطروح – السلوم - رشيد – بلطيم ). شمال سيناء : أمطار متوسطة على مناطق من (بورسعيد – العريش – رفح ) شمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (الفيوم – بني سويف – المنيا – حلايب – شلاتين – رأس بناس ). يوم الاثنين 09 نوفمبر 2020 : الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية – المنوفية – الشرقية ......). السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (مطروح – السلوم ) . السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على مناطق من (الاسكندرية – سيدي عبد الرحمن – الضبعة – رشيد – بلطيم ) . جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر : أمطار خفيفة على بعض المناطق من (حلايب – شلاتين – رأس بناس ) . يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الاسكندرية – الضبعة – رشيد – بلطيم ). شمال الوجه البحري : أمطار خفيفة على بعض المناطق من (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة ). يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020 السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد ). يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة . ويتم تحديث هذه التنبؤات يومياً . خريطة الأمطار الأحد by Karima Hassan on Scribd الوضع في مصر

اصابات 108,530

تعافي 100,006

وفيات 6,329

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