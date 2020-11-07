شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على التصويت في الفترة المسائية وطوابير أمام اللجان بكفر الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت اللجان الانتخابيه بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، توافد كبير من الناخبين في الفترة المسائية ، وخاصة من السيدات وكبار السن. كما توافد عدد من الشباب والفتيات للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، واصطف عدد كبير من الناخبين أمام اللجان. توافد الناخبين توافد الناخبين الوضع في مصر

اصابات 108,530

تعافي 100,006

وفيات 6,329

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