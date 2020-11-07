شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، حيث تفقد عدد من اللجان منها مدرسة شهيد السلام الثانوية، ومدرسة الشهيد بركات الثانوية، ومدرسة الزهراء، ولجان قرية مسير، لمتابعة إجراء الانتخابيات، وتطبيق الاجراءات الاحترازية، وحث الناخبين على التواجد، ومتابعة توفير كافة السبل للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن ما يميز اليوم الأول هو تواجد عدد كبير من كبار السن والسيدات ،وذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من الشباب، مشيراً إلى أن القرى شهدت تواجداً كبيراً من الناخبين بصورة ملفتة للنظر، مشيدا بمواطني كفر الشيخ، مؤكداً أنه على ثقة أن الأهالي سيظهرون بصورة مشرفة أمام العالم كله.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات عملية انتخابات مجلس النواب، مؤكداً على رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، تحسباً للتعامل مع أي موقف طارئ قد يحدث والمتابعة والعرض أولا بأول على المحافظ.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المنعقدة اعتباراً من أمس، ومستمر العمل بها لمدة 72 ساعة متواصلة لمتابعة سير وانتظام الخدمات.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على تواجد أمنى مكثف وتنسيق كامل بين جميع الأجهزة داخل المحافظة، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن، بضرورة التواجد الميداني بصفة مستمرة لمتابعة الأوضاع العامة للجان وتذليل كافة العقبات، بالإضافة إلى توافر كافة سبل الراحة لأفراد القوات بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة، وتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان.