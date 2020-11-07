شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة المشورة والفحص الإختياري تستقبل الراغبين في فحص «الإيدز» بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحه بالقليوبية، إن مركز المشورة والفحص الإختياري بمستشفى حميات بنها يستقبل الراغبين في إجراء تحاليل الايدز والمتابعه الدوريه كل ستة اشهر مجانا وايضا تقديم العلاج

قال «الطباخ» في بيان له عبر الصفحه الرسميه لمديرية الصحه بالقليوبية، إن المركز هو الوحيد على مستوى القليوبية إاجراء التحليل والفحوصات الطبيه لهذا المرض ويضم المركز 4 غرف للكشف والمشورة والمعمل والإنتظار.

وأضاف وكيل وزارة الصحه أن المركز يحصل على معلومات من المريض ويعطيى توعيه بكيفية التعايش مع طبيعة المرض والدعم النفسي للمرضى من خلال أطباء نفسية وعصبية ويعمل بالمركز فريق من أمهر الأطباء والتمريض.