شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن كفر الشيخ يتفقد محيط اللجان الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عزب، مدير أمن كفر الشيخ، محيط اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2020م، والتأكد من تنظيم العملية الانتخابية والتواجد الأمني حول اللجان، وتابع الخدمات الامنية بجميع لجان مدينة كفر الشيخ، وعدد من لجان القرى التابعة لمركز كفر الشيخ، كما تابع من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرفة عمليات المحافظة، عدم حدوث ما يعكر صفو العملية الانتخابية.

وشدد مدير أمن كفرالشيخ، على القوات المحيطة باللجان بعدم دخول أي ناخب اللجنة الانتخابية إلا وهو مرتدي الكمامة الطبية والجوانتي، وكذلك شدد على عدم تواجد أي سيارات أمام اللجان تعوق سير الناخبين.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، قد أكد على تواجد أمنى مكثف وتنسيق كامل بين جميع الأجهزة داخل المحافظة، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن، بضرورة التواجد الميداني بصفة مستمرة لمتابعة الأوضاع العامة للجان وتذليل كافة العقبات، بالإضافة إلى توافر كافة سبل الراحة لأفراد القوات بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة، وتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان، مشيدا برجال الأمن.

مدير الامن يتفقد محيط اللجان