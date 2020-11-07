شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدراسة في جامعة الاسكندرية غداً بسبب سوء الطقس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت جامعة الإسكندرية، تعطيل الدراسة، غداً الأحد، لليوم الثانى على التوالى، بجميع كليات ومعاهد الجامعة، بالحضور مع استمرارها اونلاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، نظرًا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة التي تشهدها المحافظة وتستمر خلال الساعات القادمة.
ووفقا لبيان أصدرته الجامعة السبت، فانه يستثنى من القرار القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعي، والعاملين في إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوباتجيات، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد وفق إحتياجاتهم كلياتهم ومعاهدهم، وذلك حرصا على سلامة الطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.
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