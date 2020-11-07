شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية غداً بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، إنه تقرر أن يكون غداً الأحد، اجازة لجميع العاملين والطلاب في ماعدا غرف العمليات والنوبتجيات وذلك لسوء الأحوال الجوية.
وأضاف: «في حالة تواجد أي رواكد مياه ناتجة عن الامطار بالمدارس، يتم التواصل مباشر مع غرف عمليات الإدارات التعليمية لعمل اللازم والمتابعة المستمرة لذلك».
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