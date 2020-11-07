شكرا لقرائتكم خبر عن نسبة الإقبال ببئر العبد الأعلى بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت لجان مركز بئر العبد، في انتخابات مجلس النواب، النسبة الأكبر في الإقبال على التصويت بين مراكز المحافظة، حيث اصطف المواطنون في طوابير كبيرة أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن نسبة التصويت بلجان بئر العبد الأعلي نسبة في المشاركة، تلتها لجان الشيخ زويد، ثم لجان نخل ثم العريش ثم لجان مدينة الحسنة، بينما احتلت لجان مدينة رفح المركز الأخير، بين مدن المحافظة.

وأكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، على أن شمال سيناء، تضم لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا.

وأضاف الغندور، أن محافظة شمال سيناء تضم دائرتين مخصص لهما مقعدين فردي، و5 مقاعد قائمة، يتنافس عليهم 41 مرشحًا «31 مرشحًا على المقعدين الفردي و10 مرشحين على المقاعد المخصصة للقائمة.