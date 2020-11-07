شكرا لقرائتكم خبر عن ارتباك السكة الحديد مستمر.. والركاب يهجرون القطارات المتأخرة لـ«الميكروباص المُستغل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت حالة الارتباك في السكة الحديد منذ اندلاع مشكلة قيام السائقين بتشغيل جهاز Atc الاسبوع الماضي تنفيذا للتعليمات، ورفض التعليمات الشفهية بإغلاقه، مما تسبب في تأخير جميع رحلات القطارات والبالغ عددها بنحو ٩٠٠ رحلة يوميا بمتوسط تراوحت مابين ساعتين إلى ٨ ساعات.

في الوقت الذي قامت الهيئة بمجموعة من الخطوات لحل المشكلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق كامل الوزير- وزير النقل، بعد اجتماعه مع مجلس ادارة السكة الحديد والتي استعرض كافة الأسباب التي أدت إلى هذه التأخيرات والتي كان لها تأثيراً سلبياً على جمهور الركاب.

وبدأت الهيئة بخطة عاجلة لصيانة وإصلاح جميع الملفات الأرضية (ATT) الموجود في مدخل كل سيمافور وهو الجهاز اللاقط لإشارة atc الجرار، كما كلفت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد بالاجتماع مع روابط السائقين للوصول إلى حل وسط ووعدهم بدراسة لائحة الجزاءات من قبل الادارة القانونية لوزير النقل.

في الوقت الذي ناشد عدد من السائقين من الفريق كامل الوزير بوقف القرارات الاستفزازية التي تقوم بها ادارة التشغيل بالخطوط الطويلة للسكة الحديد وفي مقدمتها نقل عدد من السائقين للعمل على الخطوط القصيرة، لرفضهم للعودة بالتشغيل إلى ما قبل يوم الاثنين الماضي، واغلاق الجهاز بشكل مؤقت.

وأكد أنهم ينفذون تعليمات اللائحة، ولايخالفونها، وان اصلاح الاعطال بيد الهيئة وهي تعلمها ولكن تتغاضي عن حلها، في الوقت الذي تنفق فيه اموال طائلة على مشروعات تجديد محطات ومكاتب ادارية.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير بالسكة الحديد أن الركاب هجروا السكة الحديد إلى الميكروباصات والأتوبيسات والسيارات الخاصة بسبب عدم انتظام التشعيل، زيادة مدة الرحلة إلى الضعف في المسافات القصيرة.

فيما كشف العديد من الركاب عن استغلال سائقي الميكروباص حالت الارتباك لرفع الأجرة، أمام حالة الزحام على مواقف الأقاليم.

وأوضحت التقارير أنه نظرا لطول الرحلة فإن السكة الحديد قامت بتعديل تشغيل قطار 164 المميز الاسكندرية / اسوان أمس الأول الجمعة المقرر قيامه الساعه 12 ظهرا، حيث قررت قيامه من القاهرة الساعه 4:40 متأخرا عن موعده بساعة و10 دقائق، لعدم وجود «استوك».

على صعيد متصل، كشفت مستندات حصلت عليها «المصرى اليوم» أن سبب تزايد أزمة عدم قراءة الإشارات بين الجرارات والسيمافورات يعود إلى قيام الهيئة بتوريد قطع غيار ATC بنظام +Zub212 لتطوير 150 جرار من نظام ZUB111 إلى +ZUB212.

وأضافت المستندات أن العقد الموقع رقم ٧٢٣/٢١ بتاريخ ٢٦ يناير ٢٠١٧ ينص على ان قيمة العقد ١٧ مليون 734 الف يورو، حيث تم توريد ها على 4 دفعات.

وأكدت المصادر أن نظام +ZUB 212 حديث جدا، وأن الهيئة لم تقم بتحديث الملفات الأرضية اللاقط لاشارته بذات المعدات التي تناسب التكنولوجيا الحديثة التي تم توريدها.

عقد توريد أجهزة atc

عقد توريد أجهزة atc