شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشدد على «الكمامة» أثناء تقديم طلبات التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكيد على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية ومكاتب تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بارتداء الكمامة وتوفير أماكن انتظار للمواطنين وتحقيق التباعد الاجتماعى، تفاديًا للإصابة بفيروس كورونا.

ووجّه «راشد»، خلال اجتماع برؤساء الأحياء والمدن، أمس، بتعليق لافتات توعية للمواطنين بالالتزام بارتداء الكمامة قبل دخول أي منشأة أو مصلحة حكومية، لافتًا إلى مواصلة المحافظة تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، من خلال المراكز التكنولوجية والمكاتب المختصة بالأحياء والمراكز والمدن ومقار الوحدات المحلية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تلقى الطلبات وسداد قيمة جدية التصالح حتى نهاية نوفمبر الجارى.

وقال «راشد»: «شهدت المحافظة إقبالاً كبيرًا من قبل المواطنين، خلال الشهر الماضى، للتقدم بطلبات التصالح»، مشيدًا بوعى الراغبين في التصالح وحرصهم على تقنين أوضاعهم.

وأوضح المحافظ أن إجمالى طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة 143 ألف طلب، وأن حصيلة ملف التصالح تعدى حاجز المليار جنيه، خلال المرحلة الأولى، أو الثانية التي بدأت منذ 15 يوليو الماضى، مشيرًا إلى أنه من المقرر تخصيص عائد ملف التصالح لمشروعات التنمية والتطوير بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد حتى مغادرة آخر مواطن بالمراكز التكنولوجية، ومتابعة لجان ملف التصالح وتذليل العقبات تسهيلاً على المواطنين، مشيرا إلى أن حى الهرم احتل المركز الأول في تقدم المواطنين بطلبات التصالح، بـ35 ألف طلب، يتبعه مركز أبوالنمرس 16 ألفًا، ومركز كرداسة 15 ألفًا، ومركز أوسيم 14 ألف طلب، حتى السبت.