شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء عدد 603 من فيروس كورونا المستجد بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء اليوم عدد 4 حالات شفاء جديدة من كورونا.. بينما لم يتم تسجيل أية حالات اصابة أو وفاة .

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزاة الصحة بشمال سيناء، أنه لم يتم تسجيل أية حالات اصابة أو وفاة.. مشيرا إلى أن اجمالى عدد الحالات الايجابية المصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة يبلغ 143 حالة، وأن عدد حالات الوفاة ثبت على 37 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة .

وأكد على ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 603 حالة.. مع وجود حالة واحدة تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و35 حالة أخرى تحت العزل المنزلى .

ومن جانبه حذر الدكتور حاسم حمدى مدير ادارة التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة من التهاون في اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية تجنبا للاصابة بالفيروس وانتقال العدوي بين المواطنين.