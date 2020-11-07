شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تُغرق الشوارع.. وتعطّل الدراسة فى الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت موجة الطقس السيئ ضرب عدد من المحافظات، أمس، وتسببت الأمطار فى غرق الشوارع وإعاقة حركة المرور وتعطيل الدراسة.

ففى الإسكندرية، تعرضت المدينة إلى موجة من الأمطار الغزيرة، لمدة ٣ ساعات متواصلة. وكانت الاجهزة المعنية قد أعلنت حالة الطوارئ فى الإسكندرية، وأصدر المحافظ قرارا بتعطيل الدراسة، فى المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعة، أمس. وتعرضت معظم شوارع المدينة وطرقها الرئيسية للغرق ولم تصمد أمام الأمطار، التى وصلت إلى حد السيول؛ من بينها طريق الكورنيش وأبو قير، فضلا عن غرق نفق المندرة، الذى تعدى ارتفاع المياه فيه أكثر من متر، فيما تحولت المناطق أسفل الكبارى إلى شبه بحيرات، وتعرضت مناطق بغرب الإسكندرية إلى الغرق؛ خاصة منطقة وادى القمر وأم زغيو.

وتداول مواطنون صورا لغرق الشوارع بسبب السيول، على مواقع التواصل الاجتماعى، مصحوبة بتعليقات: «الإسكندرية بقت جوه البحر».. و«البحر بقى بحرين».

ونجحت جهود المحافظة فى كسح تراكمات المياه من نفق المندرة، وإعادة تسيير حركة المرور، وتواصل شركات الصرف الصحى ومياه الشرب ونهضة مصر أعمال النظافة، بجانب الأحياء، لكسح تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين.

وتم الدفع بـ 180 سيارة لشفط المياه من الشوارع والميادين، فضلا عن فرق طوارئ لتطهير الشانيش.

ووصف اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى، كمية الأمطار التى تساقطت على المدينة، أمس، بأنها كبيرة جداً، مشيرا إلى أن عمال الشركة والأجهزة التنفيذية، مدعومين بسيارات حديثة، مع تدخل سيارات السيول، على قدم وساق من أجل سحب المياه من الشوارع ومنع أى تراكمات.

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحى، أنه جرى الاستعانة بعناصر من القوات المسلحة والقوات البحرية، لافتاً إلى أنه جرى التعامل مع٨٠٪ من تراكمات المياه فى الشوارع.

وقال محمد متولى، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالى: «تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الإدارة، لمتابعة حالة المواقع الأثرية، فى ضوء سوء الأحوال الجوية، ولرصد أى تضرر من النوات الشتوية فى المحافظة».

وأوضح «متولى»، أن الغرفة فى حالة انعقاد مستمر لرصد أى مشاكل بسبب الأمطار وسوء الطقس، وتضم فى عضويتها مسؤولين عن 50 موقعاً أثرياً فى المحافظة والساحل الشمالى وسيوة.

وفى المنيا، تعرضت المحافظة لطقس غير مستقر، يصاحبه غيوم، وهطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من المحافظة، ما دفع المسؤولين بالمحافظة، إلى رفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط مياه غزيرة، وحدوث سيول.

وشدد المحافظ اللواء أسامة القاضى، على رؤساء المراكز والوحدات القروية، باليقظة، والتحرك السريع فى حالة سقوط أمطار غزيرة، وكسح المياه من الشوارع، ومناطق التجمعات.

وقرر المحافظ، غلق طريق المنيا/ الكريمات، الصحراوى الشرقى، لإجراء إصلاحات به، عقب تعرض أجزاء منه لتشققات بسبب مياه السيول.

وتواصلت أعمال صيانة طريق الشيخ فضل/ رأس غارب، ودراسة تشغيل طريق بديل، وكلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بالمحافة والمرور بتغيير مسار الرحلات والسيارات إلى طريق الصعيد القديم.

وفى سياق متصل تابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عمليات نزح الأمطار فى الإسكندرية، بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار على المدينة، فجر أمس، ما أدى إلى تكوين تجمعات مياه وتم التعامل معها، من قبل فرق الطوارئ لشركتى مياه الإسكندرية والصرف الصحى.

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب فى بيان صحفى أمس: «أكبر نقاط تجمع للمياه بمناطق كليوباترا، على الكورنيش أمام فندق الحرم، ومناطق سيدى جابر والمنتزه، أمام شيراتون المنتزه، ومنطقة مزلقان المعمورة ومنطقة المستشارين، مع 25 بأبو قير، ومنطقة الرأس السوداء ومنطقة ملك حفنى، وقد تم التعامل مع التجمعات».

وتفقد المهندس ممدوح رسلان، مساء أمس الأول، تمركزات الطوارئ ومعدات وسيارات شركتى مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية، لمواجهة الأمطار التى تشهدها الإسكندرية، حتى يوم الاثنين المقبل، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فى إطار استعدادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لمواجهة موسم الأمطار.

و تفقد «رسلان»، خلال جولته أماكن التمركزات بمنطقة العامرية، الفرقان، الشاطبى، والداون تاون، والجرارى بالكيلو ٢٣، لمتابعة خط الانحدار والبيارات، يرافقه اللواء مهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، استمرار رفع حالة الطوارئ بالشركات التابعة، ومتابعة أعمال سحب تجمعات المياه، ووجه رئيس الشركة، الشكر للعاملين بالشركات التابعة على مجهودهم ومواصلة العمل على مدار الساعة.