محافظ الغربية يتفقد 13 مقرًا باللجان الانتخابية في طنطا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة على اللجان الانتخابية في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، تفقد خلالها 13 مقرًا من مقرات اللجان الانتخابية، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المقار الانتخابية.

وتحدث «المحافظ» مع الناخبين أمام اللجان، عن رأيهم في مسار الانتخابات والاجراءات الاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا في اللجان الانتخابية والتى أثنوا عليها، مؤكدًا لهم أن مصر قادرة على إجراء الانتخابات في ظل تحديات فيروس كورونا المستجد.

وتفقد المحافظ خلال جولته لجان مدرسة محمد فريد، ومدرسة طنطا الإعدادية بنات، ومعهد الفتيات الأزهرى الإعدادى والثانوي، ومعهد توكل النموذجى للفتيات، ومدرسة أم المؤمنين والإمام الشافعي، ومجمع الجلاء التعليمي ، ومدرسة الجلاء الثانوية الصناعية بنات.

وتفقد أيضًا مدرسة السادات الثانوية بنات، ومعهد الجمعية الخيرية الإسلامية الإعدادى بنين، ومدرسة المنشاوي الإعدادية بنات، ومدرسة ناصر الثانوية الزراعية، ومدرسة مدرسة صادق الرافعي.

محافظ الغربية يتفقد 13 مقرًا باللجان الانتخابية في طنطا

محافظ الغربية يتفقد 13 مقرًا باللجان الانتخابية في طنطا

محافظ الغربية يتفقد 13 مقرًا باللجان الانتخابية في طنطا

محافظ الغربية يتفقد 13 مقرًا باللجان الانتخابية في طنطا

محافظ الغربية يتفقد 13 مقرًا باللجان الانتخابية في طنطا

محافظ الغربية يتفقد 13 مقرًا باللجان الانتخابية في طنطا

محافظ الغربية يتفقد 13 مقرًا باللجان الانتخابية في طنطا

محافظ الغربية يتفقد 13 مقرًا باللجان الانتخابية في طنطا