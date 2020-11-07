شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان و8 جرحى بعد هجوم بسكين فى مدينة كريفوي روغ الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشرطة الأوكرانية، أن شخصين قتلا وأصيب ثمانية آخرون بينهم طفل بهجوم رجل مسلح بسكين على المارة في مدينة كريفوى روج.

وأكدت الشرطة، أن المهاجم شرع في طعن المارة وسط الشارع، وأن اثنين من المصابين فارقا الحياة فى موقع الحادث، وتم نقل الآخرين إلى المستشفى.

وأشارت الشرطة إلى أنها اعتقلت منفذ الهجوم وتبين أنه من مواليد عام 1983 ومن السكان المحليين، وتم رفع قضية جنائية بتهمة القتل عمدا، والتحقيق جار لتحديد ملابسات الحادث المأساوى.