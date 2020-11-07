شكرا لقرائتكم خبر عن جو بايدن على تويتر: "أنا الرئيس الأمريكي المنتخب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غير الديمقراطي جو بايدن، وظيفته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى "الرئيس المنتخب". وقال جو بايدن اليوم السبت إنه يتشرف باختيار الأمريكيين له رئيسا للبلاد وإن الوقت حان الآن لرأب الصدوع التي خلفتها الحملة الانتخابية وتوحيد الصفوف كبلد واحد. وكتب بايدن على تويتر يقول "أتشرف وأشعر بالتواضع للثقة التي وضعها الشعب الأمريكي في شخصي وفي هاريس نائبة الرئيس المنتخب. لقد صوت عدد قياسي من الأمريكيين في مواجهة عراقيل غير مسبوقة". وأضاف: "ومع انتهاء الحملة حان الوقت لتجاوز الغضب والتصريحات القاسية وتوحيد الصفوف كشعب واحد. حان الوقت كي تتحد أمريكا وتبرأ".

تويتربايدن

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