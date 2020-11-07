شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب لن يدعو بايدن للاجتماع التقليدى للرؤساء القادمين والمغادرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مطلع على الأمر داخل البيت الأبيض إنه لا توجد خطط للرئيس ترامب لدعوة الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض فى الأيام المقبلة، كما هو متعارف على يه تقليديا، باجتماع للمكتب البيضاوى بين الرؤساء القادمين والمغادرين.

وبحسب شبكة CNN غالبًا ما أشار ترامب إلى اجتماعه مع أوباما فى 10 نوفمبر 2016 ، بما فى ذلك ما قيل له عن كوريا الشمالية.

لا يزال ترامب، كما أوضح فى بيانه، ينافس فى الانتخابات، لذا فإن تلك الخطوات التقليدية للانتقال لن تحدث فى أى وقت قريب.

الأمر الأقل وضوحًا هو ما إذا كانت الجوانب الأخرى الأكثر دقة للانتقال ستحدث ، لا سيما في الوكالات وبين الموظفين. قال شخص مطلع على الأمر إنه لم يتم نشر تعليمات صريحة من البيت الأبيض حول كيفية المضى قدمًا.

وأعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أعلن مركز إديسون للأبحاث، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن يفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، كما أعلنت ذلك وكالة أسوشيتد برس.

وقالت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن، إن الأخير يخطط لإلقاء كلمة في وقت ذروة المشاهدة اليوم السبت في الوقت الذي يواصل فيه توسيع الفارق مع منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.

من جهتها، نشرت السلطات الأمريكية، عدد كبير من قوات الحرس الوطني الأمريكي، في محيط مجلس مدينة فيلادلفيا أكبر مدن ولاية بنسلفانيا، اليوم السبت، مع استمرار عمليات فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب.