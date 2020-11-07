شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة الاثنين المقبل 14 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها إعلان شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن مناطق "المنطقة المحصورة بين مساكن الفاروقية والمنطقة الصناعية بالكيلو 18 وجميع التقسيمات الواقعة بينهما ومحطة مترو عدلى منصور بالهايكستب – ومشروع اسكانات اهالينا 1و2 - شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته - مدينة قباء - تقسيم عمر الخطاب – الحرفين"، وذلك يوم الاثنين المقبل، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ليلاً من نفس اليوم ولمدة 14 ساعة . وفيما يلى موجز أخبار مصر..

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة الاثنين المقبل 14 ساعة.. تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن مناطق "المنطقة المحصورة بين مساكن الفاروقية والمنطقة الصناعية بالكيلو 18 وجميع التقسيمات الواقعة بينهما ومحطة مترو عدلى منصور بالهايكستب – ومشروع اسكانات اهالينا 1و2 - شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته - مدينة قباء - تقسيم عمر الخطاب – الحرفين"، وذلك يوم الاثنين المقبل، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ليلاً من نفس اليوم ولمدة 14 ساعة .





الرئيس السيسى يوجه بدعم المجتمع السيناوى تنمويًا خلال اجتماعه بمدبولى والمشاط

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن تهدف التجمعات البدوية فى شبه جزيرة سيناء إلى دعم المجتمع السيناوى تنموياً من كافة الجوانب فى إطار استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة لسيناء، وبحيث تكون تلك التجمعات بمثابة تطوير عمرانى وسكنى متكامل الأركان الخدمية من طرق ومحاور وإمدادات طاقة وشبكات رى لزراعة واستصلاح الأراضى.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، والفريق أسامة عسكر رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أيمن عاشور استشاري محافظة جنوب سيناء.





الصحة تعلن استعدادات مواجهة الموجة الثانية من كورونا وبروتوكول العلاج غدا

تعقد وزارة الصحة والسكان مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حول آخر مستجدات الوضع الوبائى لفيروس كورونا المستجد واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية.

ويستعرض المؤتمر الصحفى مؤشرات الإصابة فى مصر مقارنة بدول العالم، وأعلى المحافظات من حيث نسبة الإصابة، والبروتوكول العلاجى الجديد.





طوابير منظمة وتباعد اجتماعي خلال التصويت بانتخابات نواب الشرقية.. صورة اليوم

أكد الناخبون بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، وعيهم الكامل حيث طبقوا كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقاموا بتنظيم الطوابير بمسافات متباعدة خلال الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، وذلك قبل وقف التصويت لبدء ساعة الراحة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المشاركة فى انتخابات مجلس النواب واجب وطنى على الجميع فهو يجسد وعى الشعب المصرى وحرصه على المشاركة فى بناء منظومة إصلاح كاملة لمواجهة التحديات والصعاب واعادة بناء مصرنا الجديدة التى نحلم بها والاعلاء من قيم الحرية والديمقراطية لتوجيه البلاد نحو مستقبل مشرق وتحقيق التنمية الشاملة.





أمطار غزيرة ورعدية بالإسكندرية ومطروح غدا.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.





كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس معتدل أيضا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق بشمال الوجه البحرى البحيرة وكفر الشيخ ، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش ) ، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد ، وفرص أمطار على جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين.





رئيس الشيوخ يصف انتخابات النواب بالعرس الديمقراطى ويدعو الجميع للمشاركة.. فيديو

دعا المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جموع المواطنين للمشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس النواب وممارسة حقهم الدستوري، واصفا العملية الانتخابية بـ"العرس الديمقراطي"، قائلاً: نطمح أن يكون الإقبال على الانتخاب متزايدا خلال الساعات المقبلة.

وأضاف عبد الرازق، في تصريحات صحفية اليوم السبت، عقب الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب بمدرسة محمد فريد الابتدائي، " نتمني إتمام هذا العرس الديمقراطي باختيار الغرفة الأولى ليكتمل البناء التشريعي، مؤكدا أنه سيكون هناك تكامل وتوافق بين غرفتي التشريع لتحقيق ما يصبو إليه المواطنون".





ترامب: استلام عشرات الآلاف من الأصوات بشكل غير قانونى بدل النتائج فى بنسلفانيا

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب فى سلسلة من التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إنه تم استلام عشرات الآلاف من الأصوات بشكل غير قانونى بعد الساعة 8 مساء فى يوم الثلاثاء، يوم الانتخابات مما يغير النتائج تمامًا وبسهولة فى ولاية بنسلفانيا وبعض الولايات الأخرى.

وأضاف: "كمسألة منفصلة، لم يُسمح بمراقبة مئات الآلاف من الأصوات بشكل غير قانونى"، واعتبر أن ذلك سيؤدى أيضًا إلى تغيير نتيجة الانتخابات في العديد من الولايات ، بما في ذلك ولاية بنسلفانيا ، والتي اعتقد الجميع أنه فاز بها بسهولة في ليلة الانتخابات، فقط لنرى التقدم الهائل يختفى، دون السماح لأى شخص بالمراقبة لفترات طويلة من الزمن، ما الذى حدث.





طوابير بالشيخ زويد ورفح وبئر العبد للمشاركة بانتخابات النواب.. فيديو وصور

شهدت لجان الانتخابات بشمال سيناء إقبالا ملحوظا من الناخبين فى مناطق الشيخ زويد وبئر العبد، وقامت حافلات بنقل الناخبين من أبناء مدينتى الشيخ زويد ورفح المقيدين فى لجان مدينة الشيخ زويد، وبدورهم تسابق أبناء المدينة والقرى فى الوصول للجان على شكل مجموعات والإدلاء بأصواتهم .

وفى مركز بئر العبد شهدت لجان المدينة إقبالا ملحوظا وكانت كثافة الإقبال بلجان قرى رمانة والنجاح





مقتل مغني الراب الأمريكي كينج فون في إطلاق نار بأتلانتا

قتل مغني الراب كينج فون في إطلاق نار سجل في مرآب ملهى ليلي في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، حسبما أعلنت السلطات السبت.

ولقي كينج فون (26 عاما)، واسمه الحقيقي دايفون بنيت، فجر الجمعة وكذلك شخص آخر حتفه في إطلاق النار، الذي أصيب خلاله أربعة أشخاص آخرون بأعيرة نارية، حسبما ذكرت الشرطة الفيدرالية لولاية جورجيا، المكلفة بالتحقيق حول الواقعة.





الأهلي يتابع إجراءات وصول بدر بانون إلى القاهرة الأربعاء لإعلان الصفقة رسميا

يتابع مسئولو النادي الأهلي مع بدر بانون، مدافع الرجاء المغربى، إجراءات وصوله إلى القاهرة الأربعاء المقبل للإعلان الرسمي عن الصفقة وتقديمه لوسائل الإعلام، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء إجراءات إتمام الصفقة مع نادي الرجاء أو مع اللاعب على مدار الأيام الماضية، وشهدت الأيام الماضية مفاوضات بين الأهلي والرجاء واللاعب وانتهت الصفقة مقابل حصول النادى المغربي على مليونى دولار، فيما سيحصل بدر على 900 ألف دولار فى الموسم، تزيد مائة ألف دولار عن كل موسم.