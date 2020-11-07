شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة مجلس النواب الأمريكي عن انتخابات بايدن: فجر جديد للأمل في البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي، إن انتخاب ترامب "فجر يوم جديد للأمل في أمريكا".

وبعد دقائق من إعلان الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، فوزه بالانتخابات الرئاسية من خلال تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: فوزت بالانتخابات وبفارق كبير"، نشرت وسائل إعلام أمريكية كبيرة خبر فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات بعد حسمه ولاية بنسلفانيا.

وأعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، قائلة إن بايدن حصل على 274 مجمعا انتخابيا.

في السياق ذاته، قال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية اليوم السبت.

وأصبح بايدن (77 عاما) أكبر رئيس أمريكي منتخب سنا بعد فشل ترامب في توسيع قاعدته الشعبية وراء الناخبين البيض في الريف وأبناء الطبقة العاملة.

كما أعلنت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بمجموع 290 صوتا للمجمع الانتخابي.