شكرا لقرائتكم خبر عن "الإخوان خونة كل العصور".. يسبون أمريكا ويرتدون علمها للمظلومية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يمر على تاريخ مصر جماعة أكثر خيانة من جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك من حيث أسلوب الخيانة الذى صار وجهة نظر لديهم، وصار التقرب لأمريكا التى يسبونها ليل نهار، وسيلة للمظلومية والبحث عن الدعم والتأييد لأعمال العنف التى يرتكبونها ضد الدولة المصرية.

وحرص قيادات الإخوان على التقرب بكافة الوسائل للمنظمات الحقوقية وذلك لدعم أعمال العنف المسلح، وكذلك دعم من يلجأ للعنف بأنه محمى من الإخوان والمنظمات الدولية، ولا يقفون دقيقة واحدة أمام كافة شعارات العدل التى يرفعونها، بل يعملون عن رفع شعار المظلومية لتبرير كل ماهو فعل ارهابى.

ومنذ نشأة جماعة "الإخوان" الإرهابية قبل عقود فى مصر، يعمل قادتها بداية من المرشد وحتى أصغر القيادات، على فتح قنوات اتصال مع الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف هدم النظم الحاكمة بالمنطقة العربية وبناء نظم حكم جديدة من خلال الجماعة، تقوم على الولاء لأمريكا، وبذلك تضمن واشنطن استمرار الجماعة فى كراسى الحكم.