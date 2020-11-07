الخليج 365: "حشود المواطنين فى طوابير الانتخابات"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة تغطية شاملة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية تحت عنوان: "حشود المواطنين فى طوابير الانتخابات.. الشباب والسيدات يتصدرون المشهد فى المرحلة الثانية من «النواب». اقرأ في العدد أيضا.. الرئيس السيسى يدلى بصوته ويوجه بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.رئيسا النواب والشيوخ والبابا تواضروس والوزراء على رأس الحضور بالتصويت ويوجهون الدعوة للمشاركة. «الوطنية للانتخابات» ترصد إقبالا كثيفا من الناخبين.. الطوابير تمتد لمئات الأمتار فى الأسمرات والجامعة العمالية وشبرا.. وزحف سيناوى على اللجان بالشيخ زويد ورفح.



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