شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدراسة غدا بجامعة الإسكندرية لليوم الثانى على التوالى بسبب الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت جامعة الإسكندرية تعطيل الدراسة غداً الأحد، بالحضور واستمرارها "أونلاين" نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وفقاً للمعلومات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس.

وأصدر الدكتور هشام جابر، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية، قراراً بتعطيل الدراسة غداً الأحد الموافق 8 نوفمبر 2020، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها أونلاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، نظرًا لحالة الطقس فى الإسكندرية، وعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة التى تشهدها المحافظة وتستمر خلال الساعات القادمة، ويستثنى من ذلك القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعي، والعاملين فى إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوباتجيات، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد وفق احتياجاتهم كلياتهم ومعاهدهم، وذلك حرصا على سلامة ابنائنا الطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.