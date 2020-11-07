شكرا لقرائتكم خبر عن "سى إن إن" وأسوشيتد برس يعلنان فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أعلن مركز إديسون للأبحاث، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن يفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، كما أعلنت ذلك وكالة أسوشيتد برس.

وقالت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن، إن الأخير يخطط لإلقاء كلمة في وقت ذروة المشاهدة اليوم السبت في الوقت الذي يواصل فيه توسيع الفارق مع منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.

من جهتها نشرت السلطات الأمريكية، عدد كبير من قوات الحرس الوطني الأمريكي، في محيط مجلس مدينة فيلادلفيا أكبر مدن ولاية بنسلفانيا، اليوم السبت، مع استمرار عمليات فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وفى وقت سابق، قبلت المحكمة العليا الأمريكية دعوى قضائية رفعها الجمهوريون على سبيل الاستعجال، وأمرت مسؤولي ولاية بنسلفانيا بفصل الأصوات التي وصلت بعد يوم الانتخابات 3 نوفمبر.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد لجأ الجمعة إلى المسار القانوني باعتباره الخيار الوحيد المتاح أمامه للبقاء في السلطة، بعد ساعات من انتزاع المرشح الديمقراطي، جو بايدن، التفوق في بنسلفانيا وجورجيا، في ظل الحاجة الماسة لترامب للفوز بهما لضمان استمرار بقائه في البيت الأبيض.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي، فوزه بالانتخابات الرئاسية، قائلا: لقد فوزت بهذه الانتخابات وبفارق كبير".