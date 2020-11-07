البابا يدشن حفل" مسار العائلة المقدسة" بحضور الوزراء وسفراء الدول الأجنبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق مساء اليوم السبت ، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ،حفل دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى، وعدد من الوزراء ، وبعض من سفراء الدول الأجنبية ، ورؤساء الطوائف المسيحية المختلفة .
وبدأ الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ، وبعض الترانيم ، ومن المقرر أن يتضمن الحفل عرض الفيلم الوثائقي "مسار العائلة المقدسة في مصر"، وكذلك إصدار كتاب عن نفس الموضوع، والفيلم والكتاب من إنتاج دير الشهيد مار جرجس للراهبات بمصر القديمة.
وقالت الكنيسة القبطية، أنه تمت ترجمة الكتاب إلى ست لغات هي الإنجليزية والايطالية والفرنسية والروسية والالمانية والإسبانية، كما تم إجراء دوبلاج للفيلم باللغات ذاتها.
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