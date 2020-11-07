شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدراسة غدا الأحد فى الإسكندرية لاستمرار سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا الأحد فى الإسكندرية، نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية. جاء ذلك نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والرى، قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا الأحد.

ويستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.