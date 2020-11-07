"تنسيقية شباب الأحزاب": انتظام سير الانتخابات وسط الإجراءات الاحترازية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استعرض النائب أكمل نجاتي، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو مجلس الشيوخ، سير العملية الانتخابية مع المتابعين الميدانيين للتنسيقية في عدد من المحافظات المرحلة الثانية من الانتخابات التي تضم 13 محافظة.

وأكد المتابعون انتظام سير العملية الانتخابية، وفتح اللجان أبوابها من التاسعة صباحًا، والتواجد الأمني المكثف، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، ووجود تنظيم لطوابير الناخبين.

وأشار المتابعون، إلى تزايد الإقبال من الشباب، ولم يتم رصد أي تجاوزات تعيق العملية الانتخابية.

ويتنافس في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، على مدى يومين، 2085 مرشحًا بالنظام الفردى في 70 دائرة، و142 مرشحًا بنظام القائمة في دائرتين، في محافظات القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأجريت انتخابات الجولة الأولى للمصريين في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر 2020، على أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات بحد أقصى يوم 15 نوفمبر 2020.

وتجرى جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية في أيام 5 و6 و7 ديسمبر 2020 للمصريين بالخارج، وفى الداخل تتم يومي 7 و8 ديسمبر 2020، على أن يتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات يوم 14 ديسمبر 2020.