السيسي يوجّه بتقديم كافة أوجه الدعم للمجتمع السيناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تهدف التجمعات البدوية في شبه جزيرة سيناء إلى دعم المجتمع السيناوي، تنمويًا من كافة الجوانب في إطار استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة لسيناء، وبحيث تكون تلك التجمعات بمثابة تطوير عمراني وسكني متكامل الأركان الخدمية من طرق ومحاور وإمدادات طاقة وشبكات ري لزراعة واستصلاح الأراضي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، والفريق أسامة عسكر رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أيمن عاشور استشاري محافظة جنوب سيناء.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لإقامة التجمعات البدوية بسيناء.