موجة كورونا الثانية وبروتوكول العلاج الجديد.. مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرًا صحفياً غدًا الأحد، بشأن مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية.

ومن المقرر أن تستعرض الوزيرة خلال المؤتمر، مؤشرات الإصابة في مصر مقارنة بدول العالم، وأعلى المحافظات من حيث نسبة الإصابة، والبروتوكول العلاجي الجديد.

يعقد المؤتمر بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني (المعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية)، على أن يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا خلال المؤتمر الصحفي.