روج عملات مزيفة بحلوان.. النقض تؤيد سجن ضابط سابق 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من المتهم "ت. أ" ضابط شرطة سابق، وأيدت حكم محكمة الجنايات الصادر بحقه بالسجن 3 سنوات، وذلك في واقعة اتهامه بترويج عملات مزيفة في حلوان.
وبصدور حكم محكمة الجنايات تقدم المتهم بالطعن أمام محكمة النقض فأصدرت حكمها السابق، وذلك في القضية رقم15028 جنايات حلوان.
وكانت النيابة أمرت في وقت سابق بإحالة ضابط شرطة سابق وحلواني وسائق للتحقيقات، لاتهامهم بترويج عملات ورقية مقلدة من العملات فئتي المائتي والمائة جنيه مصري.
وكان قسم شرطة حلوان قد تلقى بلاغاً من صاحب مخبز يفيد تلقيه بعض الأوراق المالية من شخصين لاستبدالها بعملات أقل، فعقب مغادرتهما اكتشف زيف الورقة المالية التي حصل عليها منهما.
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