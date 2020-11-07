محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد ٦ سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه لربة منزل وشريكها؛ للإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة النزهة. كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة " فاطمة. ح" بالإتجار بالمخدرات، وأثناء القبض عليها وشريكها المتهم الثاني " هيثم. م" عند استقلالهما سيارة تبين بتفتيشها وجود كمية من جوهر الهيروين المخدر ومبلغ نقدي وهواتف محولة بداخل حقيبة يدها. وبمواجهتها بالمضبوطات أقرت بإحرازها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائها والسيارة لتسهيل الانتقال وترويج المواد المخدرة. وبتفتيش المتهم الثاني عثر معه على كمية من ذات المخدر، وبمواجهته أقر بإحرازه وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي والإتجار.

كانت هذه تفاصيل خبر المشدد 6 سنوات لربة منزل وشريكها بتهمة الإتجار في المخدرات بالنزهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.