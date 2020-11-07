كثافات مرورية بميادين القاهرة والجيزة بسب هطول الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: تشهد العديد من المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، مساء اليوم، كثافات مرورية عالية، بسبب هطول الأمطار التي تسببت في تكدس السيارات وسط انتشار الخدمات المرورية لتسيير حركة السيارات. ويعكف رجال الأمن على الانتشار في ميادين القاهرة والجيزة كافة؛ لخفض حدة الكثافات وإعادة الحالة المرورية لطبيعتها. ودفع قوات الحماية المدنية بسيارات "شفط مياه"؛ تحسبًا لتزايد حدة الأمطار، ولتخفيف الكثافات المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية.

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