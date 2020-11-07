لإخفاء مخالفات فساد.. موظفة وزوجها يحرقان غرفة وحدة محلية في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات واقعة نشوب حريق داخل غرفه بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية.

كان قسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغاً بوجود أثار حريق داخل غرفة بإحدى الوحدات المحلية، واحتراق بعض الملفات الفارغة والتمكن من إخماد الحريق في حينه وعدم امتداده لباقي الغرفة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (موظفة بالوحدة المحلية) وذلك بالاشتراك مع زوجها (عامل).

بقصد التخلص من الأوراق والدفاتر الخاصة بعملها لخشيتها من تعرضها للمسائلة الإدارية لارتكابها بعض المخالفات، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.