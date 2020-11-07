الداخلية: ضبط 46 طربة حشيش بحوزة 4 عناصر إجرامية في أسيوط وسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 46 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أربعة عناصر إجرامية بأسيوط وسوهاج. وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومديريتي أمن ( أسيوط ، سوهاج )، عقب تقنين الإجراءات من ضبط (42 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,200 كيلو جرام – 2دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"- مبلغ مالي– 4 هواتف محمولة)، بحوزة (4 عناصر إجرامية) حال تواجدهم بمسكن أحدهم بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط. كما تم ضبط (عدد 4 طرب لمخدر الحشيش وزنت 600 جرام لمخدر الحشيش- عدد 30 قرص مخدر- طبنجة صوت وعدد 5 طلقات لذات العيار- مركبة "توك توك" وتروسيكل "بدون لوحات معدنية" - مبلغ مالي- هاتف محمول- ميزان- سلاح أبيض – مقص)، بحوزة ( عنصر إجرامي)، حال تواجده أمام مسكنه بدائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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