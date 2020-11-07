ضبط منتحل صفة مستشار بإحدى الجهات الحكومية للنصب على المواطنين بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، القبض على منتحل صفة مستشار بإحدى الجهات الحكومية للنصب على المواطنين بمحافظة الغربية .

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (حاصل على دبلوم، له معلومات جنائية، مقيم بالغربية) بانتحال صفة (تفيد صلته بإحدى الجهات الحكومية) على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، ونشر مقاطع فيديو ومنشورات تتضمن صور فوتوغرافية بتلك الصفة الوهمية متعاملاً مع المواطنين من خلالها .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته.

وبالتفتيش عُثر على (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تشير إلى ارتكابه الواقعة، كما تبين إنشائه حساب آخر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يقوم من خلاله بنشر مشاركات تتضمن انتحاله الصفة المُشار إليها وتواصُله مع المواطنين بذات الصفة .

كما ضُبط بحيازته (عدد من شهادات التقدير يقوم بنشرها من خلال الحسابات المشار إليها لتأكيد الصفة التي ينتحلها، وكذا 4 كارنيهات باسمه والصفة التي ينتحلها) .

بمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع السابقة وقيامه بإنشاء وإدارة تلك الحسابات بغرض انتحال الصفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك استمرار لجهود وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خاصةً فيما يتعلق بجرائم النصب والاحتيال وانتحال الصفة .