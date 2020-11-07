شكرا لقرائتكم خبر عن «الشراقوة» يواصلون توافدهم على مقار اللجان الانتخابية بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عدد من مقار اللجان الانتخابية، بمختلف قري ومدن محافظة الشرقية، خلال الفترة المسائية، من اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب، اقبال متزايد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وحرص كبار السن والسيدات وذوي الهمم، على الحضور أمام اللجان للمشاركة في الانتخابات، وسط أجواء إحتفالية لإستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب واجب وطني على الجميع، حيث يجسد وعي الشعب المصري وحرصه على المشاركة في بناء منظومة إصلاح كاملة لمواجهة التحديات والصعاب، وإعادة بناء مصرنا الجديدة، التي نحلم بها، والاعلاء من قيم الحرية والديمقراطية، لتوجيه البلاد نحو مستقبل مشرق وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشاد المحافظ، بوعي المواطنين والعاملين بالمديريات الخدمية والشباب، لما شهده من توافدهم على اللجان الانتخابية والإدلاء باصواتهم، وسط أجواء احتفالية، ومشهد يعبرعن قوة وتماسك الشعب وحرصه الشديد على المشاركة والذهاب إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن أرائهم وإختيار من يمثلهم بمجلس النواب، وسط إجراءات احترازية ووقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة جميع المشاركين بالعملية الانتخابية.