شكرا لقرائتكم خبر عن مطران طنطا وتوابعها يدلي بصوته بانتخابات محافظة الغربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدلى الأنبا بولا مطرن طنطا وتوابعها بصوته الانتخابى في أحد اللجان الانتخابية بحى طنطا ثان في محافظة الغربية، ورافقه عدد من القساوسة، وذهب إلى اللجنة مرتديًا الكمامة وخضع للفحص الحرارى باستخدام جهاز الكاشف الحرارى.
وانتظمت اللجان الانتخابية في موعدها في محافظة الغربية، وأعدت المحافظة غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الانتخابات برئاسة الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، وشهدت اللجان عمليات تعقيم وتطهير قبل بدء عمليات التصويت.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
108,530
-
تعافي
100,006
-
وفيات
6,329
كانت هذه تفاصيل خبر مطران طنطا وتوابعها يدلي بصوته بانتخابات محافظة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.