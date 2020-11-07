شكرا لقرائتكم خبر عن مطران طنطا وتوابعها يدلي بصوته بانتخابات محافظة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى الأنبا بولا مطرن طنطا وتوابعها بصوته الانتخابى في أحد اللجان الانتخابية بحى طنطا ثان في محافظة الغربية، ورافقه عدد من القساوسة، وذهب إلى اللجنة مرتديًا الكمامة وخضع للفحص الحرارى باستخدام جهاز الكاشف الحرارى.

وانتظمت اللجان الانتخابية في موعدها في محافظة الغربية، وأعدت المحافظة غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الانتخابات برئاسة الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، وشهدت اللجان عمليات تعقيم وتطهير قبل بدء عمليات التصويت.