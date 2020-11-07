شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يشدد على إعادة الشيء لأصله واستكمال البنية التحتية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، على سرعة إعادة الشيئ لأصله، ورصف الشوارع التي تم حصر انتهاء أعمال مد البنية التحتية بها داخل مدينة مرسي مطروح وإمكانية عمل شبكة شنايش لصرف مياه المطر وفقا للمواصفات الفنية وتمهيد الطرق ببعض المناطق التي تم حصرها للتيسير على المواطنين خاصة مع بدء موسم الشتاء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم السبت، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد والاستاذ رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ومديرى المديربات والادارات المعنية.

ووجه محافظ مطروح بتكثيف وإسراع الأعمال في تسوية وتمهيد الطرق بالاماكن المقترحة مع ضبط مناسيب وميول الطرق، ومنها الشارع المجاور للمنطقة الازهرية، وشارع ١٥ ومجمع خيرالله والكيلو ٤ وطريق الاذاعة،والذى سيتم وضع طبقة اساس له خلال اسبوع مع تعميق كابل الكهرباء ،وشارع المدرسة التجارية، وشارع النادى بالكيلو ٧، وشارع العمدة فرج وغيرها من المناطق، ودراسة الأماكن التي تحتاج لعمل شنايش صرف مياه الامطار مع مراعاة المناسيب كشارع المحطة وغيرها وفقا للمواصفات الفنية، كذلك شدد محافظ مطروح على مراجعة تطهير وتسليك شنايش صرف المطر ومنع تراكم تجمعات مياه الامطار