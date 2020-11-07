شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: الانتخابات البرلمانية عرس ديمقراطي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار مايكل نصيف خبير التنمية الاقتصادية أن الإقبال تاريخي اليوم في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب وهو ما يعكس ثقافة الناخبين المصريين في حرصهم على اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان موضحا أن هذه الانتخابات تعد واحدة من اسخن انتخابات مجلس النواب نظرا للمشاركة الكبيرة من المرشحين

وطالب نصيف جموع الشعب المصري بالمشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والتي ستجري اليوم وغدا وبعد غد في ١٣ محافظة وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء

وقال نصيف إن نسبة التصويت في المرحلة الأولى بلغت ٢٨ ٪ ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في المرحلة الثانية نظرا للعصبية ودور العائلات في الحشد للانتخابات

وعن عدد مقاعد المرحلة الثانية بالمحافظات ال ١٣ يشرح نصيف كالآتي :

محافظة القاهرة تضم 19 دائرة انتخابية مخصص لها 62 مقعدا بالبرلمان، 31 مقعدا بالنظام الفردى يتنافس عليها 433 مرشح و31 مقعد بنظام القوائم.

- محافظة الشرقية تضم 8 دوائر انتخابية مخصص لها 42 مقعدا، 21 مقعدا بنظام القائمة، 21 مقعدا بنظام الفردى يتنافس عليه 246 مرشحا.

- محافظة كفر الشيخ،تضم 4 دوائر انتخابية، مخصص لها 19 مقعدا بالبرلمان، تضم 9 مقاعد بنظام القائمة و10 مقاعد بنظام الفردى يتنافس عليه 150 مرشحا.

- محافظة الغربية، تضم 7 دوائر انتخابية، مخصص لها 30 مقعدا بالبرلمان، 16 مقعدا بنظام القائمة، 14 مقعدا بنظام الفردى يتنافس عليها 188 مرشحا.

- محافظة المنوفية تضم 6 دوائر مخصص لها 24 مقعدا، بنظام القائمة 13 مقعدا، وعلى الفردى مخصص لها 11 مقعدًا يتنافس عليها 168 مرشحا

- محافظة الدقهلية تضم 10 دوائر انتخابية خصص لها38 مقعد، 17 مقعدا بنظام القائمة، 21 مقعدا على نظام الفردى يتنافس عليه 351 مرشحا.

- محافظة دمياط تضم دائرتان مخصص لها 8 مقاعد بالبرلمان، 4 بالقائمة و4 بالفردى يتنافس عليها 88 مرشحا.

- محافظة بورسعيد تضم دائراين مخصص لها 4 مقاعد، مقعدين بالقائمة، ومثلهم بالفردى يتنافس عليهم 50 مرشحا.

- محافظة القليوبية تضم 6 دوائر مخصص لها 30 مقعد 14 مقعدا بالقائمة، و16 مقعدا بالفردى يتنافس عليها 223 مرشحا.

- محافظة الاسماعيلية تضم 3 دوائر انتخابية مخصص لها 9 مقاعد بالبرلمان، 4 مقاعد بالقائمة، و5 بالفردى يتنافس عليهم 133 مرشحا.

- محافظة السويس تضم دائرة واحدة مخصص لها 4 مقاعد، 2 بالقائمة و2 بالفردى يتنافس عليهم 34 مرشحا.

- محافظة شمال سيناء تضم دائرتين، مخصص لها 7 مقاعد بالبرلمان، 5 مقاعد بالقائمة و2 فردى يتنافس عليهم 31 مرشحا.

- محافظة جنوب سيناء تضم دائرتين مخصص لها 4 مقاعد، 2 بالقائمة، و2 بالفردى يتنافس عليهم 10 مرشحين .

وكان المستشار مايكل نصيف أدلى صباح اليوم بصوته في دائرة القاهرة الجديدة معربا عن سعادته في المشاركة هذا العرس الديمقراطي الذي تشهده مصر وهي انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب المصري