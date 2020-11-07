شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد الإجراءات الوقائية في اللجان الإنتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عدد من اللجان والمقار الإنتخابية لمجلس النواب ٢٠٢٠ بمدينة الزقازيق، بحضور اللواء إبراهيم عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، وذلك بعد انطلاق العملية الانتخابية اليوم بدءا من الساعة ٩ص وحتي ٩م، والتي تستمر حتي مساء غدا الأحد الموافق ٨ نوفمبر الجاري، بعدد ١٥٩٧ لجنة فرعية، و٩٨٢ مقر انتخابي، بعدد ٤ مليون، ٤٢٧ ألف، ٣٧٥ ناخب بالمحافظة، وبالتزامن مع إنعقاد غرفة عمليات المحافظة برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والجهاز التنفيذي بالمحافظة.

قام وكيل وزارة الصحة بالتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، ومن توافر الاشتراطات الصحية بها والتهوية والإضاءة الجيدة، وعدم التكدس داخل اللجان، والمسافات المحددة بين كل مواطن وآخر، مع إرتداء الكمامات، وقياس درجات الحرارة للناخبين عند دخول اللجان، والتأكد من لصق البوسترات التوعوية والإرشادات الصحية بمختلف الأماكن بالمقار الإنتخابية، كما تم التأكد من سلامة المرافق بها، ومن النظافة العامة بها وبدورات المياه، ومن نظافة البيئة المحيطة، وتوافر سلات لجمع القمامة، والتخلص الآمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوارها،ومن تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء العملية الإنتخابية بالمحافظة.

كما قام «مسعود» بتقديم رسائل صحية هامة للمواطنين، تم خلالها التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية خلال هذه الفترة سواء أثناء عملية التصويت أو الحياة اليومية، مع تقديم بعض الإرشادات والمعلومات الصحية، لزيادة الوعي الصحي لديهم، ونقل هذه الرسائل الصحية لجميع أسرهم، للحفاظ على صحة وسلامة كافة المواطنين، مشيراً إلى أهمية المشاركة في العملية الانتخابية والتي تعد واجب وطني على كل مواطن، وحق دستوري أصيل لهم في إختيار من يمثلهم بمجلس النواب القادم ممن يثقون في إمكانياتهم ووطنيتهم وقدراتهم على القيام بدورهم التشريعي الذي يتسق ويتكامل مع دور القيادة السياسية والحكومة في بناء مصر الحديثة، وهو ما يتحقق على أرض الواقع من نجاحات كبرى في الداخل ونجاحات أكبر على المستويين الإقليمى والدولي بسياسة مصرية شريفة وواعية وقوية.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الإستعدادات تأتي في إطار خطة الدولة الوقائية، للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، والحرص على الإهتمام بالصحة العامة وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية حفاظا على صحة المواطنين، أثناء العملية الإنتخابية، والإلتزام بالشروط الصحية داخل المنشآت والمقار الإنتخابية طوال فترة إنعقاد الإنتخابات بالمحافظة، بالتنسيق بين مديرية الشؤون الصحية، وغرفة عمليات المحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، خاصة في ظل مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩».