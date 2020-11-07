شكرا لقرائتكم خبر عن نائب «المجتمعات العمرانية الجديدة» يتفقد غرب المطار وخزان المياه 6 أكتوبرالجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة 6 أكتوبرالجديدة، رافقه خلالها المهندس عادل النجار رئيس جهاز المدينة ومسؤولو الجهاز، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ووضع جدول زمني للانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المحددة، وبجودة وكفاءة عالية، ومن بينها منطقة غرب المطار، كما تفقد خزان المياه الرئيسى لمنطقة 800 فدان .

وقام «ممدوح» بجولة تفقدية بمشروع الإسكان الإجتماعى، وتفقد عددا من الوحدات التي يتم تجهيزها للتسليم للفائزين بها، موجهاَ بسرعة الانتهاء من المرحلة الحالية، ليتم تسليم الوحدات للمستحقين في المواعيد المحددة، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة الدورية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لسير الأعمال بالمشروعات المختلفة بالمدن الجديدة.

والتقى نائب رئيس الهيئة مسؤولي الشركات المنفذة والاستشاريين لمشروعات المدينة، للتأكيد على تقديم الدعم اللازم وإزالة العقبات التي تواجههم، والمتابعة الدورية لمواقع العمل، وتحفيز الشركات على استمرار العمل بكفاءة وجودة عالية، مطالبًا بضرورة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة لها والعمل على إزالة المعوقات كافة.