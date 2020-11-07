شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تستعرض آخر مستجدات «كورونا» والبروتوكول العلاجي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مؤتمر صحفي صباح غدا الأحد، حول آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني(المعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

ومن المقرر أن تتحدث وزيرة الصحة خلال المؤتمر عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية.

كما تستعرض هالة زايد مؤشرات الإصابة في مصر مقارنة بدول العالم، وأعلى المحافظات من حيث نسبة الإصابة، والبروتوكول العلاجي الجديد.